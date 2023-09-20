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DMEXCO 2023

Дата початку: 20 вересня 2023 р. о 10:00 CET  • Дата завершення: 21 вересня 2023 р. о 19:00 CET
Місце зустрічі: Кельнемессе, Кельн, Німеччина  •  Зустрітись з нами: Зала 07.1, стенд E-022
Події в індустрії

DMEXCO – найбільший захід з цифрового маркетингу та технологій у Європі.

Це місце зустрічі та спільнота ключових гравців у світі digital-бізнесу, маркетингу та інновацій. Ми збираємо лідерів індустрії, професіоналів маркетингу і медіа, а також піонерів у технологіях, які задають тон у digital-світі.

DMEXCO, відома в усьому світі, надає цілу екосистему з семінарами, панельними дискусіями і виставкою, визначаючи майбутнє digital-економіки.

Сайт конференції: https://dmexco.com/

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DMEXCO 2023

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