DMEXCO 2023
Дата початку: 20 вересня 2023 р. о 10:00 CET • Дата завершення: 21 вересня 2023 р. о 19:00 CET
Місце зустрічі: Кельнемессе, Кельн, Німеччина • Зустрітись з нами: Зала 07.1, стенд E-022
Події в індустрії
DMEXCO – найбільший захід з цифрового маркетингу та технологій у Європі.
Це місце зустрічі та спільнота ключових гравців у світі digital-бізнесу, маркетингу та інновацій. Ми збираємо лідерів індустрії, професіоналів маркетингу і медіа, а також піонерів у технологіях, які задають тон у digital-світі.
DMEXCO, відома в усьому світі, надає цілу екосистему з семінарами, панельними дискусіями і виставкою, визначаючи майбутнє digital-економіки.
Сайт конференції: https://dmexco.com/