Dmexco 2020 пройде в онлайн-форматі.

Насолоджуйтесь нетворкінгом і обміном бізнес-ідеями де би ви не знаходилися: вдома, в офісі або в дорозі. Пориньте у світ DMEXCO @home і виведіть свій бізнес на новий рівень!

DMEXCO - це місце зустрічі та спільнота ключових гравців у світі digital-бізнесу, маркетингу та інновацій. Ми збираємо лідерів галузі, професіоналів маркетингу і медіа, а також піонерів у технологіях, які задають тон у digital-світі.

DMEXCO, відома в усьому світі, надає цілу екосистему з семінарами, панельними дискусіями і виставками, визначаючи майбутнє digital-економіки. DMEXCO щорічно збирає в Кельні 41 000 відвідувачів, близько 1 000 учасників виставки, і більше 550 спікерів з усього світу, задаючи тим самим стандарт заходу, де кращі бізнес-експерти можуть дізнатися щось нове, надихнутися, завести знайомства і перетворити свої ідеї в дії.

DMEXCO - місце, де «завтра» digital-бізнесу настає вже сьогодні.

Сайт конференції: https://dmexco.com/