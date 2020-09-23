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Digital Marketing Expo & Conference – DMEXCO 2020

Дата початку: 23 вересня 2020 р. о 09:00 CET  • Дата завершення: 24 вересня 2020 р. о 18:00 CET
Місце зустрічі: В онлайн-форматі  •  Зустрітись з нами: https://social.mgid.com/EW0oUwQ6
Події в індустрії

Dmexco 2020 пройде в онлайн-форматі.

Насолоджуйтесь нетворкінгом і обміном бізнес-ідеями де би ви не знаходилися: вдома, в офісі або в дорозі. Пориньте у світ DMEXCO @home і виведіть свій бізнес на новий рівень!

DMEXCO - це місце зустрічі та спільнота ключових гравців у світі digital-бізнесу, маркетингу та інновацій. Ми збираємо лідерів галузі, професіоналів маркетингу і медіа, а також піонерів у технологіях, які задають тон у digital-світі.

DMEXCO, відома в усьому світі, надає цілу екосистему з семінарами, панельними дискусіями і виставками, визначаючи майбутнє digital-економіки. DMEXCO щорічно збирає в Кельні 41 000 відвідувачів, близько 1 000 учасників виставки, і більше 550 спікерів з усього світу, задаючи тим самим стандарт заходу, де кращі бізнес-експерти можуть дізнатися щось нове, надихнутися, завести знайомства і перетворити свої ідеї в дії.

DMEXCO - місце, де «завтра» digital-бізнесу настає вже сьогодні.

Сайт конференції: https://dmexco.com/

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Digital Marketing Expo & Conference – DMEXCO 2020

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