Digiday Publishing Summit 2025

Від адаптації до світу без cookie-файлів і визначення ефективних стратегій з новими ідентифікаторами до реагування на зростаючий вплив генеративного AI на закупівлю реклами – видавці стикаються зі значними викликами у 2025 році.

На Digiday Publishing Summit, який відбудеться 24-26 березня у Вейлі, штат Колорадо, ми розглянемо ці питання. Приєднуйтесь до впливових медіаменеджерів, щоб знайти рішення та стратегії для успіху в постійно мінливому середовищі.

Не пропустіть можливість отримати цінні інсайти та встановити корисні зв’язки з лідерами галузі.

Офіційний сайт: https://digiday.com/events/digiday-publishing-summit-march-2025/