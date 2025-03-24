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Digiday Publishing Summit 2025

Дата початку: 24 березня 2025 р. о 08:00 MT  • Дата завершення: 26 березня 2025 р. о 17:00 MT
Місце зустрічі: Grand Hyatt Vail, Колорадо, США  •  Зустрітись з нами: На заході
Події в індустрії

Від адаптації до світу без cookie-файлів і визначення ефективних стратегій з новими ідентифікаторами до реагування на зростаючий вплив генеративного AI на закупівлю реклами – видавці стикаються зі значними викликами у 2025 році.

На Digiday Publishing Summit, який відбудеться 24-26 березня у Вейлі, штат Колорадо, ми розглянемо ці питання. Приєднуйтесь до впливових медіаменеджерів, щоб знайти рішення та стратегії для успіху в постійно мінливому середовищі.

Не пропустіть можливість отримати цінні інсайти та встановити корисні зв’язки з лідерами галузі.

Офіційний сайт: https://digiday.com/events/digiday-publishing-summit-march-2025/

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Digiday Publishing Summit 2025

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