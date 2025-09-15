Digiday Publishing Summit 2025
Дата початку: 15 вересня 2025 р. о 07:00 EDT • Дата завершення: 17 вересня 2025 р. о 15:00 EDT
Місце зустрічі: The Ritz-Carlton South Beach, Маямі, Флорида • Зустрітись з нами: На заході
Події в індустрії
Digiday Publishing Summit присвячений тому, як штучний інтелект трансформує медіаіндустрію – від продажу реклами та підписок до стратегій трафіку й ліцензійних угод. Ведучі видавці та технологічні лідери поділяться, як вони адаптуються до майбутнього, керованого AI. MGID буде на заході – давайте зустрінемося!
Детальніше: https://digiday.com/events/digiday-publishing-summit-sep-25/?source=display&utm-source=display#event-tickets-pricing