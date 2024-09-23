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Digiday Publishing Summit 2024

Дата початку: 23 вересня 2024 р. о 06:00 EST  • Дата завершення: 25 вересня 2024 р. о 16:00 EST
Місце зустрічі: The Ritz-Carlton Key Biscayne, Маямі, Флорида  • 
Події в індустрії

Цього вересня Digiday Publishing Summit збирає потужну групу ключових лідерів для глибокого занурення в найважливіші теми галузі.

Саміт досліджуватиме питання, які формують майбутнє: створення успішних моделей підписки, використання ШІ для ефективніших прямих продажів, розкриття потужності ваших власних даних для цільової реклами. Ви також дізнаєтеся про переваги та недоліки ліцензійних угод паблішерів на ШІ.

Офіційний веб-сайт: https://digiday.com/events/digiday-publishing-summit-sep-24/?source=display&utm-source=display

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Digiday Publishing Summit 2024

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Нативна кампанія вже за кілька хвилин

Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

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