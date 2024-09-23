Digiday Publishing Summit 2024

Цього вересня Digiday Publishing Summit збирає потужну групу ключових лідерів для глибокого занурення в найважливіші теми галузі.

Саміт досліджуватиме питання, які формують майбутнє: створення успішних моделей підписки, використання ШІ для ефективніших прямих продажів, розкриття потужності ваших власних даних для цільової реклами. Ви також дізнаєтеся про переваги та недоліки ліцензійних угод паблішерів на ШІ.

Офіційний веб-сайт: https://digiday.com/events/digiday-publishing-summit-sep-24/?source=display&utm-source=display