Brand 100 Mexico 2025

Brand100 México — це ексклюзивна подія, створена для налагодження зв’язків між провідними рекламодавцями та медіа-фахівцями Мексики. Вона відбудеться з 13 по 16 жовтня 2025 року в курортному готелі Hilton у Канкуні й пропонує унікальну платформу для розвитку відносин і бізнес-можливостей.

Офіційний сайт: https://brand100events.com/mexico/