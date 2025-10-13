Brand 100 Mexico 2025
Дата початку: 13 жовтня 2025 р. о 06:00 EDT • Дата завершення: 16 жовтня 2025 р. о 15:00 EDT
Місце зустрічі: Готель Hilton Resort, Канкун, Мексика • Зустрітись з нами: На заході
Події в індустрії
Brand100 México — це ексклюзивна подія, створена для налагодження зв’язків між провідними рекламодавцями та медіа-фахівцями Мексики. Вона відбудеться з 13 по 16 жовтня 2025 року в курортному готелі Hilton у Канкуні й пропонує унікальну платформу для розвитку відносин і бізнес-можливостей.
Офіційний сайт: https://brand100events.com/mexico/