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Brand 100 LATAM 2025

Дата початку: 10 листопада 2025 р. о 07:00 BRT  • Дата завершення: 13 листопада 2025 р. о 16:00 BRT
Місце зустрічі: Готель Grand Hyatt, Ріо-де-Жанейро, Бразилія  •  Зустрітись з нами: На заході
Події в індустрії

Brand100 Latam — це ексклюзивна подія, створена для налагодження зв’язків між провідними рекламодавцями та медіафахівцями з усієї Латинської Америки. Захід відбудеться з 10 по 13 листопада 2025 року в готелі Grand Hyatt у Ріо-де-Жанейро. Він пропонує унікальну платформу для розвитку відносин, укладання угод і зміцнення партнерства між лідерами галузі.

Офіційний сайт: https://brand100events.com/latam/

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Brand 100 LATAM 2025

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