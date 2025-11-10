Brand 100 LATAM 2025

Brand100 Latam — це ексклюзивна подія, створена для налагодження зв’язків між провідними рекламодавцями та медіафахівцями з усієї Латинської Америки. Захід відбудеться з 10 по 13 листопада 2025 року в готелі Grand Hyatt у Ріо-де-Жанейро. Він пропонує унікальну платформу для розвитку відносин, укладання угод і зміцнення партнерства між лідерами галузі.

Офіційний сайт: https://brand100events.com/latam/