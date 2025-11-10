Brand 100 LATAM 2025
Дата початку: 10 листопада 2025 р. о 07:00 BRT • Дата завершення: 13 листопада 2025 р. о 16:00 BRT
Місце зустрічі: Готель Grand Hyatt, Ріо-де-Жанейро, Бразилія • Зустрітись з нами: На заході
Події в індустрії
Brand100 Latam — це ексклюзивна подія, створена для налагодження зв’язків між провідними рекламодавцями та медіафахівцями з усієї Латинської Америки. Захід відбудеться з 10 по 13 листопада 2025 року в готелі Grand Hyatt у Ріо-де-Жанейро. Він пропонує унікальну платформу для розвитку відносин, укладання угод і зміцнення партнерства між лідерами галузі.
Офіційний сайт: https://brand100events.com/latam/