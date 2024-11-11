Brand100 Latam 2024
Дата початку: 11 листопада 2024 р. о 08:00 EST • Дата завершення: 14 листопада 2024 р. о 16:00 EST
Місце зустрічі: Intercontinental Hotel Miami, Флорида • Зустрітись з нами: to be added
Події в індустрії
У 2024 році Brand100 Latam проведе ексклюзивний захід, спеціально розроблений для топових професіоналів рекламної індустрії та медіабайєрів в Латинській Америці. Пропонуємо разом досліджувати останні тренди галузі та будувати стратегічні партнерства.
Офіційний сайт: https://brand100events.com/latam/#