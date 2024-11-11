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Brand100 Latam 2024

Дата початку: 11 листопада 2024 р. о 08:00 EST  • Дата завершення: 14 листопада 2024 р. о 16:00 EST
Місце зустрічі: Intercontinental Hotel Miami, Флорида  •  Зустрітись з нами: to be added
Події в індустрії

У 2024 році Brand100 Latam проведе ексклюзивний захід, спеціально розроблений для топових професіоналів рекламної індустрії та медіабайєрів в Латинській Америці. Пропонуємо разом досліджувати останні тренди галузі та будувати стратегічні партнерства.

Офіційний сайт: https://brand100events.com/latam/#

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Brand100 Latam 2024

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