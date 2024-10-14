Brand100 2024
Дата початку: 14 жовтня 2024 р. о 06:00 CST • Дата завершення: 17 жовтня 2024 р. о 16:00 CST
Місце зустрічі: Hotel Hilton Resort, Mexico City, Mexico • Зустрітись з нами: At the event
Події в індустрії
Brand100 — це ексклюзивна подія в Мексиці, яка об’єднує лидерів, які приймають рішення в рекламному просторі. Він розроблений для професіоналів, які є ключовими гравцями у сфері закупівлі рекламного простору, пропонуючи високорівневий досвід нетворкінгу.
Подія присвячена останнім тенденціям і викликам у медіабаінгу, надаючи унікальну платформу для обміну знаннями та стратегічного партнерства.
До зустрічі на нашому стенді!
Офіційний сайт: https://brand100events.com/mexico/