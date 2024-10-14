Brand100 2024

Brand100 — це ексклюзивна подія в Мексиці, яка об’єднує лидерів, які приймають рішення в рекламному просторі. Він розроблений для професіоналів, які є ключовими гравцями у сфері закупівлі рекламного простору, пропонуючи високорівневий досвід нетворкінгу.

Подія присвячена останнім тенденціям і викликам у медіабаінгу, надаючи унікальну платформу для обміну знаннями та стратегічного партнерства.

До зустрічі на нашому стенді!

Офіційний сайт: https://brand100events.com/mexico/