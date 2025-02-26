Affiliate World Dubai 2025
Дата початку: 26 лютого 2025 р. о 08:00 GST • Дата завершення: 27 лютого 2025 р. о 17:00 GST
Місце зустрічі: Dubai World Trade Center, Об'єднані Арабські Емірати • Зустрітись з нами: To be added
Події в індустрії
Affiliate World виросла до події, яку Ніл Пател вважає «єдиною абсолютно обов’язковою до відвідування у цій індустрії».
Експерти виступатимуть на сцені, представляючи нові інсайти, стратегії та інноваційні ідеї у сфері афіліатного маркетингу та ecommerce.
Після насиченого дня, на вас чекатимуть додаткові бонуси: happy hour, захопливі заходи на даху під час заходу сонця та неповторне нічне життя.
Офіційний сайт: https://affiliateworldconferences.com/dubai