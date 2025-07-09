Affiliate Takeover 2025
Дата початку: 9 липня 2025 р. о 07:00 CET • Дата завершення: 10 липня 2025 р. о 15:00 CET
Місце зустрічі: Fira de Barcelona Montjuïc, Барселона, Іспанія • Зустрітись з нами: Стенд: A14
Події в індустрії
Affiliate Takeover зосереджує увагу на афіліатах та компаніях, які керуються принципами чесності та інновацій. Це ваш простір для навчання, мережевого спілкування та розвитку масштабованих бізнесів, не забуваючи про насолоду нічним життям.
Офіційний сайт: https://www.affiliatetakeover.com/