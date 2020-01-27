Affiliate Summit West – ASW 2020
Дата початку: 27 січня 2020 р. о 10:00 PDT • Дата завершення: 29 січня 2020 р. о 19:00 PDT
Місце зустрічі: Javits Center, Нью-Йорк, США • Зустрітись з нами: Стенд №523, Столик №1520
Події в індустрії
ASW - найбільше місце зустрічі представників галузі партнерського маркетингу.
Це не тільки масштабний міжнародний захід з performance-маркетингу. Це єдине місце, де ви можете поспілкуватися з 6000 учасників, що працюють у галузі партнерського маркетингу, і дізнатися багато нового.
Офіційний сайт: https://www.affiliatesummit.com/west