Affiliate Expo Conference 2025
Дата початку: 4 липня 2025 р. о 06:00 CEST • Дата завершення: 6 липня 2025 р. о 15:00 CEST
Місце зустрічі: Grand Hotel Dino, Озеро Маджоре, Італія • Зустрітись з нами: На заході
Події в індустрії
Найбільша в Італії виставка афіліат-маркетингу запрошує вас отримати ексклюзивний VIP-досвід за участю провідних представників галузі та топових компаній.
Ця незабутня дводенна подія об'єднає місцевих та міжнародних афіліатів, провідних медіабайєрів, численних керівників C-рівня, рішень, афіліат-програм і партнерських мереж в одному з найпрестижніших місць Італії — на озері Маджоре.
Офіційний сайт: https://affiliatexpo.it/