Affiliate Expo Conference 2025

Найбільша в Італії виставка афіліат-маркетингу запрошує вас отримати ексклюзивний VIP-досвід за участю провідних представників галузі та топових компаній.

Ця незабутня дводенна подія об'єднає місцевих та міжнародних афіліатів, провідних медіабайєрів, численних керівників C-рівня, рішень, афіліат-програм і партнерських мереж в одному з найпрестижніших місць Італії — на озері Маджоре.

Офіційний сайт: https://affiliatexpo.it/