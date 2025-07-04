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Affiliate Expo Conference 2025

Дата початку: 4 липня 2025 р. о 06:00 CEST  • Дата завершення: 6 липня 2025 р. о 15:00 CEST
Місце зустрічі: Grand Hotel Dino, Озеро Маджоре, Італія  •  Зустрітись з нами: На заході
Події в індустрії

Найбільша в Італії виставка афіліат-маркетингу запрошує вас отримати ексклюзивний VIP-досвід за участю провідних представників галузі та топових компаній.

Ця незабутня дводенна подія об'єднає місцевих та міжнародних афіліатів, провідних медіабайєрів, численних керівників C-рівня, рішень, афіліат-програм і партнерських мереж в одному з найпрестижніших місць Італії — на озері Маджоре.

Офіційний сайт: https://affiliatexpo.it/

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Affiliate Expo Conference 2025

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Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

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