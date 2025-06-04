ADZINE CONNECT 2025 знову пропонує обговорення та рішення, спрямовані на різноманіття та збалансованість у медіа- та техноінвестиціях, з метою зменшення ризиків надмірної залежності від Big Tech і Big Social платформ.

На заході буде приділено увагу таким каналам:

Retail Media Connected TV (CTV) Digital Out-of-Home (DOOH) Digital Audio Класичний веб

Ці канали будуть поєднані з ключовими програматик- і автоматизаційними технологіями — основою сучасної рекламної інфраструктури.

Також дізнаємось, що ще необхідно — окрім аудиторських даних, ШІ та людської експертизи — аби розкрити весь потенціал медіарізноманіття на німецькомовному ринку. Інсайти будуть представлені під час доповідей, панелей і майстер-класів.

Офіційний сайт: https://www.adzine.de/adzine-connect-marketing-tech-media/#toc