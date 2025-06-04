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Adzine Connect 2025

Дата початку: 4 червня 2025 р. о 06:00 CEST  • Дата завершення: 4 червня 2025 р. о 15:00 CEST
Місце зустрічі: KOSMOS Berlin, Karl-Marx-Allee 131a, 10243 Берлін, Німеччина  •  Зустрітись з нами: На заході
Події в індустрії

ADZINE CONNECT 2025 знову пропонує обговорення та рішення, спрямовані на різноманіття та збалансованість у медіа- та техноінвестиціях, з метою зменшення ризиків надмірної залежності від Big Tech і Big Social платформ.

На заході буде приділено увагу таким каналам:

Retail Media Connected TV (CTV) Digital Out-of-Home (DOOH) Digital Audio Класичний веб

Ці канали будуть поєднані з ключовими програматик- і автоматизаційними технологіями — основою сучасної рекламної інфраструктури.

Також дізнаємось, що ще необхідно — окрім аудиторських даних, ШІ та людської експертизи — аби розкрити весь потенціал медіарізноманіття на німецькомовному ринку. Інсайти будуть представлені під час доповідей, панелей і майстер-класів.

Офіційний сайт: https://www.adzine.de/adzine-connect-marketing-tech-media/#toc

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Adzine Connect 2025

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