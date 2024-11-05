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Advertising Week Latam 2024

Дата початку: 5 листопада 2024 р. о 08:00 CDT  • Дата завершення: 7 листопада 2024 р. о 16:00 CDT
Місце зустрічі: Papalote Museo del Nino, Мехіко, Мексика  •  Зустрітись з нами: to be added
Події в індустрії

Advertising Week Latam повертається до Papalote Museo del Niño в Мехіко з 5 по 7 листопада 2024 року!

Найяскравіші уми брендів, агенцій, медіа і технологій, а також представники широкої поп-культури, знову зберуться з усього регіону Latam і за його межами, щоб обговорити найбільші питання, які змінюють і формують нашу індустрію.

До зустрічі на заході!

Офіційний сайт: https://advertisingweek.com/event/awlatam-2024-en/

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Advertising Week Latam 2024

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