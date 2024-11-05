Advertising Week Latam 2024
Дата початку: 5 листопада 2024 р. о 08:00 CDT • Дата завершення: 7 листопада 2024 р. о 16:00 CDT
Місце зустрічі: Papalote Museo del Nino, Мехіко, Мексика • Зустрітись з нами: to be added
Події в індустрії
Advertising Week Latam повертається до Papalote Museo del Niño в Мехіко з 5 по 7 листопада 2024 року!
Найяскравіші уми брендів, агенцій, медіа і технологій, а також представники широкої поп-культури, знову зберуться з усього регіону Latam і за його межами, щоб обговорити найбільші питання, які змінюють і формують нашу індустрію.
До зустрічі на заході!
Офіційний сайт: https://advertisingweek.com/event/awlatam-2024-en/