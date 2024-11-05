Advertising Week Latam 2024

Advertising Week Latam повертається до Papalote Museo del Niño в Мехіко з 5 по 7 листопада 2024 року!

Найяскравіші уми брендів, агенцій, медіа і технологій, а також представники широкої поп-культури, знову зберуться з усього регіону Latam і за його межами, щоб обговорити найбільші питання, які змінюють і формують нашу індустрію.

До зустрічі на заході!

Офіційний сайт: https://advertisingweek.com/event/awlatam-2024-en/