Ads Takeover Miami 2027
Дата початку: 10 травня 2027 р. о 07:00 EDT • Дата завершення: 11 травня 2027 р. о 16:00 EDT
Місце зустрічі: Miami Beach Convention Centre •
Події в індустрії
Ads Takeover Miami 2027 — це динамічна дводенна подія, присвячена партнерському (affiliate) маркетингу. Захід дає можливість не лише навчитися у провідних експертів галузі, але й отримати безцінні можливості для нетворкінгу. Ви зможете поспілкуватися з однодумцями, отримати ексклюзивні інсайти від провідних інноваторів та налагодити корисні бізнес-зв’язки, які допоможуть підняти ваш успіх на новий рівень.
Офіційний сайт: https://www.atoconf.com/?clickid=6ad20b9d672509d118b54c51