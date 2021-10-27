AdWorld 2021
Дата початку: 27 жовтня 2021 р. о 10:00 PDT • Дата завершення: 29 жовтня 2021 р. о 19:00 PDT
Місце зустрічі: Онлайн • Зустрітись з нами: Підлягає уточненню
Події в індустрії
AdWorld - найбільша у світі онлайн конференція з інтернет-маркетингу.
Протягом трьох днів із 27-29 жовтня, відбудеться Ad World в онлайн-форматі. 11+ сесій про цифрову рекламу із промовами, дискусіями та відповідями на питання у прямому ефірі з інсайтами, безліччю інформації та даних, інноваційними ідеями у світі онлайн реклами та маркетингу.
Офіційний сайт: https://adworldconference.com