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AdWorld 2021

Дата початку: 27 жовтня 2021 р. о 10:00 PDT  • Дата завершення: 29 жовтня 2021 р. о 19:00 PDT
Місце зустрічі: Онлайн  •  Зустрітись з нами: Підлягає уточненню
Події в індустрії

AdWorld - найбільша у світі онлайн конференція з інтернет-маркетингу.

Протягом трьох днів із 27-29 жовтня, відбудеться Ad World в онлайн-форматі. 11+ сесій про цифрову рекламу із промовами, дискусіями та відповідями на питання у прямому ефірі з інсайтами, безліччю інформації та даних, інноваційними ідеями у світі онлайн реклами та маркетингу.

Офіційний сайт: https://adworldconference.com

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AdWorld 2021

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Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

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