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Ad:tech New-Delhi 2023

Дата початку: 15 березня 2023 р. о 10:00 IST  • Дата завершення: 16 березня 2023 р. о 19:00 IST
Місце зустрічі: The Leela Ambience Gurugram Hotel & Residences, Гуруграм, Індія  •  Зустрітись з нами: Стенд №9
Події в індустрії

Ad: tech New Delhi – конференція про все, що відбувається в digital-екосистемі.

Майданчик, що не має рівних, де збираються фахівці з маркетингу, технологій і медіа, щоб поділитися трендами, ідеями, новими технологіями, які формують цифрову економіку. Місце зустрічі лідерів думок, технологічних новаторів і візіонерів.

Сайт конференції: https://newdelhi.ad-tech.com/

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Ad:tech New-Delhi 2023

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