Ad:tech New-Delhi 2023

Ad: tech New Delhi – конференція про все, що відбувається в digital-екосистемі.

Майданчик, що не має рівних, де збираються фахівці з маркетингу, технологій і медіа, щоб поділитися трендами, ідеями, новими технологіями, які формують цифрову економіку. Місце зустрічі лідерів думок, технологічних новаторів і візіонерів.

Сайт конференції: https://newdelhi.ad-tech.com/