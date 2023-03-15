Ad:tech New-Delhi 2023
Дата початку: 15 березня 2023 р. о 10:00 IST • Дата завершення: 16 березня 2023 р. о 19:00 IST
Місце зустрічі: The Leela Ambience Gurugram Hotel & Residences, Гуруграм, Індія • Зустрітись з нами: Стенд №9
Події в індустрії
Ad: tech New Delhi – конференція про все, що відбувається в digital-екосистемі.
Майданчик, що не має рівних, де збираються фахівці з маркетингу, технологій і медіа, щоб поділитися трендами, ідеями, новими технологіями, які формують цифрову економіку. Місце зустрічі лідерів думок, технологічних новаторів і візіонерів.
Сайт конференції: https://newdelhi.ad-tech.com/