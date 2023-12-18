Смачне рішення Domino’s для Індонезії

Як MGID використовує візуалізацію та СТА, щоб збільшити охочих замовити Domino’s в інтернеті

Завдання

Ще 10 років тому замовити смачну піцу додому можна було тільки за попереднім дзвінком. Однак часи змінилися, і онлайн-замовлення фактично замінили телефонні. Завдання Domino's полягало в тому, щоб знайти ефективний спосіб збільшення обсягу онлайн-замовлень у Індонезії. Їх цільова аудиторія досить широка і складається з чоловіків і жінок 18+, які користуються як десктопними, так і мобільними пристроями.

Рішення

Для цієї кампанії MGID розробив серію рекламних оголошень, які можуть зацікавити широку і різноманітну цільову аудиторію: чоловіків і жінок 18+. Ці оголошення містять різні зображення, на деяких з них була піца Domino's і текст з переконливим закликом до дії.

Клікнувши на рекламу, користувач потрапляв на цільову сторінку Domino's. Вона спрямована на те, щоб допомогти відвідувачам замовити піцу онлайн, надавши детальну інформацію про численні товари та інгредієнти, які можна вибрати. Також тут можна ознайомитися з асортиментом меню, гарячими пропозиціями тощо, про які користувач, можливо, не знав раніше і, у такий спосіб запропонувати йому замовити їжу в Domino’s наступного разу.

Результати

В результаті цієї кампанії було отримано понад 160 700 кліків із середнім CTR 0,71% і середньою ціною за клік 0,03 долара США.