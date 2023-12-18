Lazada: новий підхід до шопінгу в Південно-Східному регіоні” регіоні

Як Lazada застосувала MGID для просування цілої категорії продукту для своєї платформи eCommerce.

Завдання

Завдання полягало не тільки у просуванні конкретного продукту на широку аудиторію, а й цілої платформи електронної комерції. До цільової аудиторії входили наявні і нові клієнти: чоловіки і жінки 18+, які цікавляться онлайн-шопінгом у Індонезії. Складність була у тому, що необхідно тримати баланс між низькою ціною за клік і високим показником конверсії.

Рішення

MGID реалізувала кампанію, орієнтовану на прямі потреби Lazada. Ми розділили цільову аудиторію за двома стратегіями - існуючі клієнти і нові.

Для існуючих клієнтів ми створили дві рекламні кампанії, в яких виділили основні стимули для купування на Lazada: обмежені за часом розпродажі і щоденні низькі ціни. Тут ми сфокусувалися на досвіді, який у існуючого клієнта вже був, спонукаючи його знову зробити покупку, щоб отримати вже знайомі йому переваги.

Для нових клієнтів стратегія була іншою. Ми запустили кампанію, яка вела нових користувачів на домашню сторінку Lazada, і зосередили увагу на тому, щоб користувачі реєструвалися і купували на платформі електронної комерції, з якою вони раніше не взаємодіяли. Для обох стратегій ми використали зображення клієнтів, надані Lazada, і супроводжували ці зображення помітними заголовками, щоб залучити користувачів.

Результати

За 1,5 місяці рекламної кампанії середня ціна за клік становила 0,09 доларів США, а середня сума покупки - 20 доларів США.