Історія успіху
FCA: Збільшуємо відвідуваність автосалону через нативну рекламу
Як MGID допомогла ефективно, але ненав’язливо залучити користувачів у автосалони FCA.
Завдання
Завдання кампанії полягало в тому, щоб ненав'язливо, але ефективно задіяти цільову аудиторію (менеджерів у компаніях і фрілансерів, які працюють з ПДВ) і заволікти її в автосалони Фіат-Крайслер, зібравши максимальну кількість лідів за обмежений проміжок часу.
Рішення
MGID реалізувала стратегію просування продукту, орієнтуючись на інтереси цільової аудиторії FCA в Італії. Ми створили сторінку з додатковим стимулом відвідати автосалон. Користувач міг завантажити купон на знижку і використати його в автосалоні. Створивши рекламний текст, що імпонує конкретній цільовій аудиторії FCA, і розробивши інтерактивну функцію у вигляді бонусу, ми стимулювали потенційних покупців відвідати автосалон Фіат-Крайслер, щоб використати цей обмежений за часом бонус.
Результати
Під час обмеженого промоперіоду середня ціна за клік становила 0,14 долара США, а загальна кількість кліків перевищила 17 тисяч.
Результати
- 17,329Всього кліків
- $0.14серед. CPC
- $96eCPL
Про Fiat Chrysler Automobiles
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) розробляє, виробляє і продає автомобілі та запчастини, послуги і виробничі системи по всьому світу. Їх автомобілі, серед яких є всесвітньо визнані бренди, такі як Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram і Maserati можна побачити на дорогах по всьому світу.