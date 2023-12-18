FCA: Збільшуємо відвідуваність автосалону через нативну рекламу

Як MGID допомогла ефективно, але ненав’язливо залучити користувачів у автосалони FCA.

Завдання

Завдання кампанії полягало в тому, щоб ненав'язливо, але ефективно задіяти цільову аудиторію (менеджерів у компаніях і фрілансерів, які працюють з ПДВ) і заволікти її в автосалони Фіат-Крайслер, зібравши максимальну кількість лідів за обмежений проміжок часу.

Рішення

MGID реалізувала стратегію просування продукту, орієнтуючись на інтереси цільової аудиторії FCA в Італії. Ми створили сторінку з додатковим стимулом відвідати автосалон. Користувач міг завантажити купон на знижку і використати його в автосалоні. Створивши рекламний текст, що імпонує конкретній цільовій аудиторії FCA, і розробивши інтерактивну функцію у вигляді бонусу, ми стимулювали потенційних покупців відвідати автосалон Фіат-Крайслер, щоб використати цей обмежений за часом бонус.

Результати

Під час обмеженого промоперіоду середня ціна за клік становила 0,14 долара США, а загальна кількість кліків перевищила 17 тисяч.