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Історія успіху

Банк HSBC: Розповідаємо про себе через унікальні повідомлення

Категорія Фінансові послуги

Як MGID залучив ліди, зацікавлені в кредитних картках HSBC.

Завдання

Завдання HSBC полягало в тому, щоб знайти відповідних клієнтів для кредитних карток Visa Platinum і Platinum Cashback у Індонезії. HSBC - одна з найбільших банківських організацій у світі, яка обслуговує понад 40 мільйонів клієнтів. Цільова аудиторія кампанії складається з молодих індонезійських чоловіків, жінок і сімей, які хочуть комфортне майбутнє.

Рішення

MGID вдалося залучити цільову аудиторію з молодих чоловіків, жінок і сімей, за допомогою унікальних повідомлень у нативному форматі. Це задля того, щоб залучити глобальну і місцеву аудиторію, у цьому випадку індонезійців.

Унікальні повідомлення були створені для того, щоб задіяти бажання користувачів мати безпечне і комфортне майбутнє разом з послугами кредитних карток HSBC. Оформлення картки обіцяло користувачеві реалізацію його найграндіозніших планів.

Результати

У процесі цієї кампанії MGID вдалося отримати більше 74,000 кліків із середньою ціною за клік 0,06 долара США і коефіцієнтом конверсії 1,5%.

Результати

  • 74,883
    всього кліків
  • $0.06
    серед. CPC
  • 1.5%
    Коефіцієнт конверсії
  • $4
    eCPA
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Про HSBC

HSBC - одна з найбільших у світі організацій, що надають банківські та фінансові послуги. Вони обслуговують понад 40 мільйонів клієнтів за чотирьма міжнародними напрямками: комерційний банкінг, обслуговування приватних клієнтів і управління капіталом; міжнародні банківські операції і торгівля; міжнародне обслуговування приватних клієнтів.

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