Банк HSBC: Розповідаємо про себе через унікальні повідомлення

Як MGID залучив ліди, зацікавлені в кредитних картках HSBC.

Завдання

Завдання HSBC полягало в тому, щоб знайти відповідних клієнтів для кредитних карток Visa Platinum і Platinum Cashback у Індонезії. HSBC - одна з найбільших банківських організацій у світі, яка обслуговує понад 40 мільйонів клієнтів. Цільова аудиторія кампанії складається з молодих індонезійських чоловіків, жінок і сімей, які хочуть комфортне майбутнє.

Рішення

MGID вдалося залучити цільову аудиторію з молодих чоловіків, жінок і сімей, за допомогою унікальних повідомлень у нативному форматі. Це задля того, щоб залучити глобальну і місцеву аудиторію, у цьому випадку індонезійців.

Унікальні повідомлення були створені для того, щоб задіяти бажання користувачів мати безпечне і комфортне майбутнє разом з послугами кредитних карток HSBC. Оформлення картки обіцяло користувачеві реалізацію його найграндіозніших планів.

Результати

У процесі цієї кампанії MGID вдалося отримати більше 74,000 кліків із середньою ціною за клік 0,06 долара США і коефіцієнтом конверсії 1,5%.