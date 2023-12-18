Історія успіху
Банк HSBC: Розповідаємо про себе через унікальні повідомлення
Як MGID залучив ліди, зацікавлені в кредитних картках HSBC.
Завдання
Завдання HSBC полягало в тому, щоб знайти відповідних клієнтів для кредитних карток Visa Platinum і Platinum Cashback у Індонезії. HSBC - одна з найбільших банківських організацій у світі, яка обслуговує понад 40 мільйонів клієнтів. Цільова аудиторія кампанії складається з молодих індонезійських чоловіків, жінок і сімей, які хочуть комфортне майбутнє.
Рішення
MGID вдалося залучити цільову аудиторію з молодих чоловіків, жінок і сімей, за допомогою унікальних повідомлень у нативному форматі. Це задля того, щоб залучити глобальну і місцеву аудиторію, у цьому випадку індонезійців.
Унікальні повідомлення були створені для того, щоб задіяти бажання користувачів мати безпечне і комфортне майбутнє разом з послугами кредитних карток HSBC. Оформлення картки обіцяло користувачеві реалізацію його найграндіозніших планів.
Результати
У процесі цієї кампанії MGID вдалося отримати більше 74,000 кліків із середньою ціною за клік 0,06 долара США і коефіцієнтом конверсії 1,5%.
Результати
- 74,883всього кліків
- $0.06серед. CPC
- 1.5%Коефіцієнт конверсії
- $4eCPA
Про HSBC
HSBC - одна з найбільших у світі організацій, що надають банківські та фінансові послуги. Вони обслуговують понад 40 мільйонів клієнтів за чотирьма міжнародними напрямками: комерційний банкінг, обслуговування приватних клієнтів і управління капіталом; міжнародні банківські операції і торгівля; міжнародне обслуговування приватних клієнтів.