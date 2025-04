งาน Dmexco 2020 จะจัดขึ้นในรูปแบบที่เป็นดิจิทัลทั้งหมด

สัมผัสประสบการณ์การสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนและการทำธุรกิจในวิธีการกระจายอำนาจที่ราบรื่นและง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด: ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือบนท้องถนน ดื่มด่ำไปกับโลกของ DMEXCO @home และทำการยกระดับธุรกิจของคุณ!

DMEXCO is the meeting place and a community for key players in digital business, marketing, and innovation. We bring together industry leaders, marketing and media professionals, and tech pioneers to set the digital agenda. DMEXCO เป็นสถานที่พบปะและเป็นชุมชนสำหรับผู้มีบทบาทสำคัญในธุรกิจดิจิทัล การตลาด และนวัตกรรม เราได้รวบรวมผู้นำในอุตสาหกรรมมาไว้ที่นี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและสื่อ และผู้บุกเบิกทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการกำหนดวาระทางดิจิทัล

ให้ความรู้ทั้งแบบทั่วโลกและเน้นเฉพาะในพื้นที่ DMEXCO นำเสนอระบบนิเวศที่มีทั้งการสัมมนา การโต้วาที และนิทรรศการที่สรุปอนาคตของเศรษฐกิจดิจิทัลและการผลักดันมูลค่าตลาด DMEXCO ได้รวบรวมผู้เข้าชม 41,000 คนมาที่งาน มีผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการประมาณ 1,000 ราย และมีวิทยากรมากกว่า 550 คนจากทั่วโลกสำหรับงานนิทรรศการที่ไม่เหมือนใครนี้ในแต่ละปี ในโคโลญจน์ DMEXCO เป็นผู้กำหนดมาตรฐานการเป็นสถานที่สำหรับนักธุรกิจในการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ สร้างการเชื่อมต่อ และเพื่อให้ความคิดกลายเป็นการกระทำ DMEXCO - ที่ซึ่งธุรกิจดิจิทัลในอนาคตจะเกิดขึ้นในวันนี้

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: https://dmexco.com/