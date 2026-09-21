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Natalia เป็น Content Writer ผู้มากประสบการณ์ประจำบล็อกของ MGID โดยมีความเชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์ Digital Marketing ประสิทธิภาพสูงและ AdTech ด้วยการผสมผสานการวิจัยอุตสาหกรรมเชิงลึกเข้ากับสไตล์การเขียนที่น่าติดตาม เธอได้นำเสนออินไซต์ที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพให้กลุ่มเป้าหมาย B2B สามารถปลดล็อกศักยภาพของ Native Advertising ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่
การเปิดตัวเครื่องมือค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแวดวงการตลาดดิจ...
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