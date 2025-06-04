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Publishing Insider Summit 2025

Дата начала: 4 июня 2025 г. в 06:00 CST  • Дата окончания: 7 июня 2025 г. в 15:00 CST
Место встречи: Отель Kimpton Fontenot, Нью-Орлеан, Луизиана, США  •  Встреть нас: на событии
Событие в индустрии

Publishing Insider Summit объединяет самые яркие умы отрасли для обмена передовой информацией и опытом в формате «мозгового штурма», а также для изучения новых технологий, стратегий и тактик для Паблишеров.

Официальный сайт: https://www.mediapost.com/publishinginsidersummit/

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Publishing Insider Summit 2025

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