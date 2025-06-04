Publishing Insider Summit 2025
Дата начала: 4 июня 2025 г. в 06:00 CST • Дата окончания: 7 июня 2025 г. в 15:00 CST
Место встречи: Отель Kimpton Fontenot, Нью-Орлеан, Луизиана, США • Встреть нас: на событии
Событие в индустрии
Publishing Insider Summit объединяет самые яркие умы отрасли для обмена передовой информацией и опытом в формате «мозгового штурма», а также для изучения новых технологий, стратегий и тактик для Паблишеров.
Официальный сайт: https://www.mediapost.com/publishinginsidersummit/