Publishing Insider Summit 2021 - MediaPost
Дата начала: 10 июня 2021 г. в 10:00 ET • Дата окончания: 11 июня 2021 г. в 19:00 ET
Место встречи: Отель Carolina, Пайнгерст, Северная Каролина, США • Встреть нас: Publishing Insider Summit 2021 - MediaPost
Событие в индустрии
На следующей конференции Publishing Insider Summit 2021, паблишеры – мелкие и крупные, начинающие и профессионалы – будут обмениваться инсайтами о новых возможностях построения отношений с читателями и рекламодателями.
Они будут обсуждать:
- Как медиа бренды строят и улучшают отношения со своей аудиторией
- Сотрудничество с платформами с собственными данными и уникальной сегментацией
- Доступ к потокам дохода от видео стриминга
- Переосмысление рекламного портфолио
- Существует ли стратегия монетизации в социальных сетях 2.0?
Официальный сайт: https://www.mediapost.com/publishinginsidersummit/