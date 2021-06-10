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Publishing Insider Summit 2021 - MediaPost

Дата начала: 10 июня 2021 г. в 10:00 ET  • Дата окончания: 11 июня 2021 г. в 19:00 ET
Место встречи: Отель Carolina, Пайнгерст, Северная Каролина, США  •  Встреть нас: Publishing Insider Summit 2021 - MediaPost
Событие в индустрии

На следующей конференции Publishing Insider Summit 2021, паблишеры – мелкие и крупные, начинающие и профессионалы – будут обмениваться инсайтами о новых возможностях построения отношений с читателями и рекламодателями.

Они будут обсуждать:

  • Как медиа бренды строят и улучшают отношения со своей аудиторией
  • Сотрудничество с платформами с собственными данными и уникальной сегментацией
  • Доступ к потокам дохода от видео стриминга
  • Переосмысление рекламного портфолио
  • Существует ли стратегия монетизации в социальных сетях 2.0?

Официальный сайт: https://www.mediapost.com/publishinginsidersummit/

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Publishing Insider Summit 2021 - MediaPost

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