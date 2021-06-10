Publishing Insider Summit 2021 - MediaPost

На следующей конференции Publishing Insider Summit 2021, паблишеры – мелкие и крупные, начинающие и профессионалы – будут обмениваться инсайтами о новых возможностях построения отношений с читателями и рекламодателями.

Они будут обсуждать:

Как медиа бренды строят и улучшают отношения со своей аудиторией

Сотрудничество с платформами с собственными данными и уникальной сегментацией

Доступ к потокам дохода от видео стриминга

Переосмысление рекламного портфолио

Существует ли стратегия монетизации в социальных сетях 2.0?

Официальный сайт: https://www.mediapost.com/publishinginsidersummit/