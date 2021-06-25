PubVision 2021

Эта однодневная конференция будет исследовать различные вопросы экосистемы digital-паблишинга в Индии. Она осветит три важные аспекты влияния на паблишеров сегодня - масштаб, влияние и последовательность.

На конференции будут обсуждаться факторы влияния на доходы от рекламы, подписки, контент и то, как технологии способствуют изменениям в digital-экосистеме.

Официальный сайт: https://www.iamai.in/events/pubvision/