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PubVision 2021

Дата начала: 25 июня 2021 г. в 10:00 IST  • Дата окончания: 25 июня 2021 г. в 19:00 IST
Место встречи: online  •  Встреть нас: PubVision 2021
Событие в индустрии

Эта однодневная конференция будет исследовать различные вопросы экосистемы digital-паблишинга в Индии. Она осветит три важные аспекты влияния на паблишеров сегодня - масштаб, влияние и последовательность.

На конференции будут обсуждаться факторы влияния на доходы от рекламы, подписки, контент и то, как технологии способствуют изменениям в digital-экосистеме.

Официальный сайт: https://www.iamai.in/events/pubvision/

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PubVision 2021

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