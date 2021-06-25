PubVision 2021
Дата начала: 25 июня 2021 г. в 10:00 IST • Дата окончания: 25 июня 2021 г. в 19:00 IST
Место встречи: online • Встреть нас: PubVision 2021
Событие в индустрии
Эта однодневная конференция будет исследовать различные вопросы экосистемы digital-паблишинга в Индии. Она осветит три важные аспекты влияния на паблишеров сегодня - масштаб, влияние и последовательность.
На конференции будут обсуждаться факторы влияния на доходы от рекламы, подписки, контент и то, как технологии способствуют изменениям в digital-экосистеме.
Официальный сайт: https://www.iamai.in/events/pubvision/