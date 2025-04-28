Possible 2025

POSSIBLE собирает ключевых людей, от перспективных звезд до топ-менеджеров, на вдохновляющие 3 дня обучения и нетворкинга. Уникальные локации позволяют проводить интерактивные сессии и эксклюзивные встречи в различных пространствах, что способствует важным связям и творческому сотрудничеству среди лидеров отрасли и инноваторов.

Официальный сайт: https://possibleevent.com/