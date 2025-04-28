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Possible 2025

Дата начала: 28 апреля 2025 г. в 07:00 EDT  • Дата окончания: 30 апреля 2025 г. в 15:00 EDT
Место встречи: Fontainebleau Miami Beach, 4441 Collins Avenue, Флорида, США  •  Встреть нас: на событии
Событие в индустрии

POSSIBLE собирает ключевых людей, от перспективных звезд до топ-менеджеров, на вдохновляющие 3 дня обучения и нетворкинга. Уникальные локации позволяют проводить интерактивные сессии и эксклюзивные встречи в различных пространствах, что способствует важным связям и творческому сотрудничеству среди лидеров отрасли и инноваторов.

Официальный сайт: https://possibleevent.com/

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Possible 2025

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