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PI LIVE USA

Дата начала: 22 апреля 2025 г. в 06:00 PDT  • Дата окончания: 25 апреля 2025 г. в 15:00 PDT
Место встречи: Seminole Hard Rock Hotel, Флорида, США  •  Встреть нас: на событии
Событие в индустрии

4-й год PI LIVE в США и 3-й год в солнечной Флориде!

Готовьтесь к невероятному событию, в роскошном Hard Rock Seminole в Голливуде для уникального трёхдневного мероприятия. Это ведущая конференция для сообщества аффилиатного и перформанс-маркетинга в США, и вам точно не стоит её пропускать!

Основное внимание уделено аффилиатному маркетингу в сфере e-commerce, который органично объединяет все элементы современного перформанс-маркетинга. Вас ждут контент-коммерция, партнёрства с вознаграждениями, инфлюенсеры, CTV, финтех, лидогенерация и передовые технологические партнёрства.

Официальный сайт: https://performancein.live/usa/

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PI LIVE USA

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