PI LIVE USA
Дата начала: 22 апреля 2025 г. в 06:00 PDT • Дата окончания: 25 апреля 2025 г. в 15:00 PDT
Место встречи: Seminole Hard Rock Hotel, Флорида, США • Встреть нас: на событии
Событие в индустрии
4-й год PI LIVE в США и 3-й год в солнечной Флориде!
Готовьтесь к невероятному событию, в роскошном Hard Rock Seminole в Голливуде для уникального трёхдневного мероприятия. Это ведущая конференция для сообщества аффилиатного и перформанс-маркетинга в США, и вам точно не стоит её пропускать!
Основное внимание уделено аффилиатному маркетингу в сфере e-commerce, который органично объединяет все элементы современного перформанс-маркетинга. Вас ждут контент-коммерция, партнёрства с вознаграждениями, инфлюенсеры, CTV, финтех, лидогенерация и передовые технологические партнёрства.
Официальный сайт: https://performancein.live/usa/