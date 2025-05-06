OMR Festival 2025

OMR Festival — одно из ведущих событий цифровой экономики в Европе. На фестивале OMR25 в 2024 году в Гамбурге собралось более 67 000 человек для участия в двух днях вдохновляющих выступлений, захватывающих дискуссий и эксклюзивного нетворкинга. Насыщенная программа включает масштабные сцены с ведущими международными спикерами, мастер-классы, дополнительные мероприятия, тематические туры, более 1000 экспонентов и серию живых концертов. Встречайтесь и общайтесь с ключевыми игроками отрасли и открывайте для себя последние тренды и технологии.

Официальный сайт: https://omr.com/en/events/festival/