Регистрация

OMR Festival 2025

Дата начала: 6 мая 2025 г. в 06:00 CEST  • Дата окончания: 7 мая 2025 г. в 15:00 CEST
Место встречи: Hamburg Exhibition Center, Гамбург, Германия  •  Встреть нас: на событии
Событие в индустрии

OMR Festival — одно из ведущих событий цифровой экономики в Европе. На фестивале OMR25 в 2024 году в Гамбурге собралось более 67 000 человек для участия в двух днях вдохновляющих выступлений, захватывающих дискуссий и эксклюзивного нетворкинга. Насыщенная программа включает масштабные сцены с ведущими международными спикерами, мастер-классы, дополнительные мероприятия, тематические туры, более 1000 экспонентов и серию живых концертов. Встречайтесь и общайтесь с ключевыми игроками отрасли и открывайте для себя последние тренды и технологии.

Официальный сайт: https://omr.com/en/events/festival/

Забронировать встречу на

OMR Festival 2025

Имя
Фамилия — Необязательное
Компания — Необязательное
Email
Website URL — Необязательное
Номер телефона — Необязательное
*Все поля обязательны для заполнения, если они не помечены как "Необязательные".

Нативная кампания за несколько минут

С платформой MGID вы получаете доступ к 32000+ паблишеров и 185+ миллиардов показов в месяц

Стать рекламодателем
Стать паблишером
Все события