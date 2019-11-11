Native Advertising Days – NAD 2019
Дата начала: 11 ноября 2019 г. в 10:00 CET • Дата окончания: 13 ноября 2019 г. в 19:00 CET
Место встречи: Берлин, Германия •
Выступление
Единственная в мире конференция для всех игроков рекламного рынка.
#NATIVEDAYS19 для площадок:
- Научитесь оценивать и продавать нативную рекламу
- Вдохновитесь кампаниями, получившими награды
- Постройте фундамент для долгосрочного сотрудничества
а также для брендов:
- Сделайте нативную рекламу частью вашего маркетингового микса
- Познакомьтесь с площадками и медиа-ресурсами
- Узнайте, как повысить охват существующего контента
Сайт конференции: https://www.nativeaddays.com/