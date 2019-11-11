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Native Advertising Days – NAD 2019

Дата начала: 11 ноября 2019 г. в 10:00 CET  • Дата окончания: 13 ноября 2019 г. в 19:00 CET
Место встречи: Берлин, Германия  • 
Выступление

Единственная в мире конференция для всех игроков рекламного рынка.

#NATIVEDAYS19 для площадок:

  • Научитесь оценивать и продавать нативную рекламу
  • Вдохновитесь кампаниями, получившими награды
  • Постройте фундамент для долгосрочного сотрудничества

а также для брендов:

  • Сделайте нативную рекламу частью вашего маркетингового микса
  • Познакомьтесь с площадками и медиа-ресурсами
  • Узнайте, как повысить охват существующего контента

Сайт конференции: https://www.nativeaddays.com/

сессия #1

Нативная реклама – будущее Performance-маркетинга, презентация

13 ноября 2019 г. в 11:40 - 13 ноября 2019 г. в 12:10

Ivan Doruda

В этом блоке вы узнаете, почему:

  • Подход performance-маркетинга набирает популярность на рынке.
  • Бренды начинают активно использовать нативную рекламу для реализации своих performance-стратегий.

сессия #2

Как настраивать и масштабировать нативные performance-кампании для брендов, круглый стол

12 ноября 2019 г. в 12:50 - 12 ноября 2019 г. в 13:20

Ivan Doruda

Количество маркетологов, которые управляют своим брендом и измеряют эффективность, все больше пользуясь данными, постоянно растет. Выигрышная комбинация performance и бренд-маркетинга в настоящее время является самой популярной на рынке, и нативная реклама идеально вписывается в эту формирующуюся философию performance-маркетинга.

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Native Advertising Days – NAD 2019

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