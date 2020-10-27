Moscow Affiliate Conference – MAC 2020
Дата начала: 27 октября 2020 г. в 10:00 EEST • Дата окончания: 27 октября 2020 г. в 19:00 EEST
Место встречи: Main Stage, Москва, Россия • Встреть нас: G15
Выступление
MAC – ведущее мероприятие по партнерскому маркетингу, на котором эксперты в сфере digital-маркетинга делятся своими наработками. А еще, это уникальное выставочное пространство, где можно встретить более 200 партнерских сетей, источников трафика, рекламодателей и сервисов.
Сайт конференции: https://moscow.affiliateconf.com/