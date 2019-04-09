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Moscow Affiliate Conference – MAC 2019

Дата начала: 9 апреля 2019 г. в 10:00 EEST  • Дата окончания: 10 апреля 2019 г. в 19:00 EEST
Место встречи: Main Stage, Москва, Россия  •  Встреть нас: Стенд №P1
Выступление

MAC – ведущее мероприятие по партнерскому маркетингу, на котором эксперты в сфере digital-маркетинга делятся своими наработками. А еще, это уникальное выставочное пространство, где можно встретить более 200 партнерских сетей, источников трафика, рекламодателей и сервисов.

Сайт конференции: https://moscow.affiliateconf.com/

сессия #1

Нативная реклама – будущее performance-маркетинга

9 апреля 2019 г. в 13:05 - 9 апреля 2019 г. в 13:30

Ivan Doruda

Стремясь оптимизировать маркетинговые стратегии, все больше брендов предпочитают выделять рекламные бюджеты на performance-кампании и делают это по нескольким причинам:

  • такие кампании позволяют трансформировать показатели бренда в прозрачные KPI;
  • с исчезновением таргетинга на основе cookies, его стоимость увеличивается. Следовательно, бренды охотнее будут платить за измеримые результаты. Иван Доруда из MGID расскажет, как нативная реклама вписывается в этот формирующийся маркетинговый образ мышления. Присоединяйтесь к обсуждению. Основные тезисы из выступления Ивана:
  • Подход performance-маркетинга набирает популярность на рынке.
  • Бренды начинают активно использовать нативную рекламу для реализации performance-стратегий. Эти пункты подкрепляются практическими кейсами MGID, иллюстрирующими маркетинговые performance-кампании бренда.

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Moscow Affiliate Conference – MAC 2019

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