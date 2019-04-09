Moscow Affiliate Conference – MAC 2019

MAC – ведущее мероприятие по партнерскому маркетингу, на котором эксперты в сфере digital-маркетинга делятся своими наработками. А еще, это уникальное выставочное пространство, где можно встретить более 200 партнерских сетей, источников трафика, рекламодателей и сервисов.

Сайт конференции: https://moscow.affiliateconf.com/