Moscow Affiliate Conference – MAC 2019
Дата начала: 9 апреля 2019 г. в 10:00 EEST • Дата окончания: 10 апреля 2019 г. в 19:00 EEST
Место встречи: Main Stage, Москва, Россия • Встреть нас: Стенд №P1
Выступление
MAC – ведущее мероприятие по партнерскому маркетингу, на котором эксперты в сфере digital-маркетинга делятся своими наработками. А еще, это уникальное выставочное пространство, где можно встретить более 200 партнерских сетей, источников трафика, рекламодателей и сервисов.
Сайт конференции: https://moscow.affiliateconf.com/