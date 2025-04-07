Крупнейшая в мире конференция и выставка по генерации лидов, на которой собираются тысячи маркетологов из Fortune 1000, покупателей лидов, команд по закупкам, агентств и аффилиатов. Три дня нетворкинга, встреч и контента с участием экспертов по генерации лидов.

Если ваш бизнес связан с генерацией, покупкой, распределением или измерением лидов — вам обязательно нужно быть на Leadscon. Событие посещают профессионалы из 25 основных вертикалей, включая ипотеку/кредитование, авто, здравоохранение, страхование, финтех, образование, юридические услуги, домашние услуги и розничную торговлю.

Официальный сайт: https://leadscon.com/event/leadscon-las-vegas-2025/