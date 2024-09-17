Latam Media Leaders Summit 2024 состоится 17-18 сентября 2024 года в El Nogal Club в Боготе, Колумбия.

На саммите проанализируем вызовы, с которыми сегодня сталкиваются медиа-лидеры, и обговорим решения для более стабильного будущего. В программу входят обсуждение использования ИИ, технологий и смешанных моделей финансирования. Саммит предоставляет платформу для руководителей отрасли, где они могут общаться, делиться идеями и видением будущего медиа, а также учиться на успешных примерах других лидеров.

Официальный сайт: https://wan-ifra.org/events/latam-media-leaders-summit-2024/