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Latam Media Leaders Summit 2024

Дата начала: 17 сентября 2024 г. в 06:00 UTC  • Дата окончания: 18 сентября 2024 г. в 16:00 UTC
Место встречи: Club El Nogal, Богота, Колумбія  •  Встреть нас: на саммите
Событие в индустрии

Latam Media Leaders Summit 2024 состоится 17-18 сентября 2024 года в El Nogal Club в Боготе, Колумбия.

На саммите проанализируем вызовы, с которыми сегодня сталкиваются медиа-лидеры, и обговорим решения для более стабильного будущего. В программу входят обсуждение использования ИИ, технологий и смешанных моделей финансирования. Саммит предоставляет платформу для руководителей отрасли, где они могут общаться, делиться идеями и видением будущего медиа, а также учиться на успешных примерах других лидеров.

Официальный сайт: https://wan-ifra.org/events/latam-media-leaders-summit-2024/

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Latam Media Leaders Summit 2024

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