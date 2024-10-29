Регистрация

Intersections 2024

Дата начала: 29 октября 2024 г. в 08:00 UTC  • Дата окончания: 30 октября 2024 г. в 16:00 UTC
Место встречи: Allianz MiCo Milano, Милан, Италия  •  Встреть нас: to be added
Событие в индустрии

Intersections — крупнейшее событие в Италии, посвящённое маркетингу, коммуникациям, креативности и технологиям, возникшее в результате слияния Iab Forum и If! Italians Festival.

Мероприятие предлагает уникальную платформу для изучения текущего состояния и будущей эволюции индустрии, с акцентом на вызовах, которые возникают из-за трансформаций, обусловленных искусственным интеллектом. Организаторами являются Adci - Art Directors Club Italia, Iab Italia и Una - Aziende della Comunicazione Unite. Программа включает конференции, мастер-классы, возможности для нетворкинга и многое другое.

Официальный сайт: https://intersections.it/

Забронировать встречу на

Intersections 2024

Имя
Фамилия — Необязательное
Компания — Необязательное
Email
Website URL — Необязательное
Номер телефона — Необязательное
*Все поля обязательны для заполнения, если они не помечены как "Необязательные".

Нативная кампания за несколько минут

С платформой MGID вы получаете доступ к 32000+ паблишеров и 185+ миллиардов показов в месяц

Стать рекламодателем
Стать паблишером
Все события