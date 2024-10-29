Intersections 2024

Intersections — крупнейшее событие в Италии, посвящённое маркетингу, коммуникациям, креативности и технологиям, возникшее в результате слияния Iab Forum и If! Italians Festival.

Мероприятие предлагает уникальную платформу для изучения текущего состояния и будущей эволюции индустрии, с акцентом на вызовах, которые возникают из-за трансформаций, обусловленных искусственным интеллектом. Организаторами являются Adci - Art Directors Club Italia, Iab Italia и Una - Aziende della Comunicazione Unite. Программа включает конференции, мастер-классы, возможности для нетворкинга и многое другое.

Официальный сайт: https://intersections.it/