Intersections 2024
Дата начала: 29 октября 2024 г. в 08:00 UTC • Дата окончания: 30 октября 2024 г. в 16:00 UTC
Место встречи: Allianz MiCo Milano, Милан, Италия • Встреть нас: to be added
Событие в индустрии
Intersections — крупнейшее событие в Италии, посвящённое маркетингу, коммуникациям, креативности и технологиям, возникшее в результате слияния Iab Forum и If! Italians Festival.
Мероприятие предлагает уникальную платформу для изучения текущего состояния и будущей эволюции индустрии, с акцентом на вызовах, которые возникают из-за трансформаций, обусловленных искусственным интеллектом. Организаторами являются Adci - Art Directors Club Italia, Iab Italia и Una - Aziende della Comunicazione Unite. Программа включает конференции, мастер-классы, возможности для нетворкинга и многое другое.
Официальный сайт: https://intersections.it/