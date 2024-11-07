India Affiliate Summit 2024

Крупнейшее мероприятие по партнерскому маркетингу в Индии. Собирает самых ярких представителей отрасли для нетворкинга и обмена знаниями: мероприятие, переполненное возможностями для продвижения бизнеса.

Эксперты выступят на сцене, представляя новые идеи, стратегии, основанные на данных, и инновационные подходы в партнерском маркетинге, электронной коммерции, D2C и других направлениях.

Основанный в 2015 году, India Affiliate Summit — это двухдневная конференция, которая пройдет в The Leela Ambience, Нью-Дели, 7 и 8 ноября 2024 года.

Официальный сайт: https://www.indiaaffiliatesummit.in/