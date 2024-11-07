India Affiliate Summit 2024
Дата начала: 7 ноября 2024 г. в 08:00 IST • Дата окончания: 8 ноября 2024 г. в 17:00 IST
Место встречи: The Leela Ambience, Гургаон, Нью-Дели, Индия • Встреть нас: на событии
Событие в индустрии
Крупнейшее мероприятие по партнерскому маркетингу в Индии. Собирает самых ярких представителей отрасли для нетворкинга и обмена знаниями: мероприятие, переполненное возможностями для продвижения бизнеса.
Эксперты выступят на сцене, представляя новые идеи, стратегии, основанные на данных, и инновационные подходы в партнерском маркетинге, электронной коммерции, D2C и других направлениях.
Основанный в 2015 году, India Affiliate Summit — это двухдневная конференция, которая пройдет в The Leela Ambience, Нью-Дели, 7 и 8 ноября 2024 года.
Официальный сайт: https://www.indiaaffiliatesummit.in/