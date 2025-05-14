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IAB Day Colombia 2025

Дата начала: 14 мая 2025 г. в 06:00 COT  • Дата окончания: 15 мая 2025 г. в 15:00 COT
Место встречи: Cubo de Colsubsidio, Каррера 30, № 6A-45, Богота, Колумбия  •  Встреть нас: на событии
Событие в индустрии

IAB Day 2025 — это международная конференция по цифровому маркетингу и рекламе, организованная IAB Colombia, признанная одним из самых влиятельных событий в цифровой индустрии страны. Мероприятие состоится 22-23 мая 2025 года в Кубо де Колсубсидио в Боготе, Колумбия. Это двухдневное событие предложит насыщенную программу обновлений, обучающих сессий, возможностей для нетворкинга и деловых встреч.

Official website: https://www.iabcolombia.com/iab-day-colombia/

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IAB Day Colombia 2025

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