IAB Day Colombia 2025

IAB Day 2025 — это международная конференция по цифровому маркетингу и рекламе, организованная IAB Colombia, признанная одним из самых влиятельных событий в цифровой индустрии страны. Мероприятие состоится 22-23 мая 2025 года в Кубо де Колсубсидио в Боготе, Колумбия. Это двухдневное событие предложит насыщенную программу обновлений, обучающих сессий, возможностей для нетворкинга и деловых встреч.

Official website: https://www.iabcolombia.com/iab-day-colombia/