IAB Day Colombia 2025
Дата начала: 14 мая 2025 г. в 06:00 COT • Дата окончания: 15 мая 2025 г. в 15:00 COT
Место встречи: Cubo de Colsubsidio, Каррера 30, № 6A-45, Богота, Колумбия • Встреть нас: на событии
Событие в индустрии
IAB Day 2025 — это международная конференция по цифровому маркетингу и рекламе, организованная IAB Colombia, признанная одним из самых влиятельных событий в цифровой индустрии страны. Мероприятие состоится 22-23 мая 2025 года в Кубо де Колсубсидио в Боготе, Колумбия. Это двухдневное событие предложит насыщенную программу обновлений, обучающих сессий, возможностей для нетворкинга и деловых встреч.
Official website: https://www.iabcolombia.com/iab-day-colombia/