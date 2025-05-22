IAB Conecta 2025

IAB Conecta — это ведущая подия в Мексике, посвященная развитию цифровой рекламной индустрии. С момента своего основания в 2005 году она стала важной платформой для профессионалов, чтобы познакомиться с последними трендами и инновациями в цифровом маркетинге.

Официальный сайт: https://iabconecta.com/