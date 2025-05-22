IAB Conecta 2025
Дата начала: 22 мая 2025 г. в 06:00 EDT • Дата окончания: 22 мая 2025 г. в 15:00 EDT
Место встречи: Expo Santa Fe, Ав. Санта-Фе 270, Альваро Обрегон, 01210 Мехико, Мексика • Встреть нас: На заході
Событие в индустрии
IAB Conecta — это ведущая подия в Мексике, посвященная развитию цифровой рекламной индустрии. С момента своего основания в 2005 году она стала важной платформой для профессионалов, чтобы познакомиться с последними трендами и инновациями в цифровом маркетинге.
Официальный сайт: https://iabconecta.com/