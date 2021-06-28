Ecom World 2021

Впервые в истории, весь мир электронной коммерции объединится в режиме онлайн, чтобы поделиться эксклюзивными знаниями, тактиками и действенными стратегиями создания, функционирования и масштабирования прибыльного бизнеса электронной коммерции в 2021 году.

Это нетипичная виртуальная конференция. Ecom World собирает самых инновационных владельцев бизнеса, блестящих мыслителей и представителей DTC-брендов на два дня мастер-классов и нетворкинга – и все это, не выходя из дома. Присоединяйтесь к 15 000+ участников на более чем 10 сессиях углубленных выступлений, панелей, мастер-классов, вопросов и ответов в прямом эфире 28-29 июня.

Вы заинтересованы в росте бренда, увеличении продаж и преобразовании 2021 в год больших прибылей? Тогда это событие для вас.

Официальный сайт: https://ecomworldconference.com/