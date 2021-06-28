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Ecom World 2021

Дата начала: 28 июня 2021 г. в 10:00 CET  • Дата окончания: 29 июня 2021 г. в 19:00 CET
Место встречи: online  •  Встреть нас: Ecom World 2021
Событие в индустрии

Впервые в истории, весь мир электронной коммерции объединится в режиме онлайн, чтобы поделиться эксклюзивными знаниями, тактиками и действенными стратегиями создания, функционирования и масштабирования прибыльного бизнеса электронной коммерции в 2021 году.

Это нетипичная виртуальная конференция. Ecom World собирает самых инновационных владельцев бизнеса, блестящих мыслителей и представителей DTC-брендов на два дня мастер-классов и нетворкинга – и все это, не выходя из дома. Присоединяйтесь к 15 000+ участников на более чем 10 сессиях углубленных выступлений, панелей, мастер-классов, вопросов и ответов в прямом эфире 28-29 июня.

Вы заинтересованы в росте бренда, увеличении продаж и преобразовании 2021 в год больших прибылей? Тогда это событие для вас.

Официальный сайт: https://ecomworldconference.com/

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Ecom World 2021

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