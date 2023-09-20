DMEXCO 2023

DMEXCO – крупнейшее мероприятие по цифровому маркетингу и технологиям в Европе.

Это место встречи и сообщество ключевых игроков в мире digital-бизнеса, маркетинга и инноваций. Мы собираем лидеров индустрии, профессионалов маркетинга и медиа, а также пионеров в технологиях, которые задают тон в digital-мире.

DMEXCO, известная во всем мире, предоставляет целую экосистему с семинарами, панельными дискуссиями и выставкой, определяя будущее digital-экономики.

Сайт конференции: https://dmexco.com/