DMEXCO 2023
Дата начала: 20 сентября 2023 г. в 10:00 CET • Дата окончания: 21 сентября 2023 г. в 19:00 CET
Место встречи: Кёльнемессе, Кёльн, Германия • Встреть нас: Зал 07.1, стенд E-022
Событие в индустрии
DMEXCO – крупнейшее мероприятие по цифровому маркетингу и технологиям в Европе.
Это место встречи и сообщество ключевых игроков в мире digital-бизнеса, маркетинга и инноваций. Мы собираем лидеров индустрии, профессионалов маркетинга и медиа, а также пионеров в технологиях, которые задают тон в digital-мире.
DMEXCO, известная во всем мире, предоставляет целую экосистему с семинарами, панельными дискуссиями и выставкой, определяя будущее digital-экономики.
Сайт конференции: https://dmexco.com/