Digital Marketing Expo & Conference – DMEXCO 2025
Дата начала: 17 сентября 2025 г. в 07:00 CET • Дата окончания: 18 сентября 2025 г. в 15:00 CET
Место встречи: Koelnemesse, Кёльн, Германия • Встреть нас: На событии
Событие в индустрии
DMEXCO — это про креативное использование новых технологий.
Девиз DMEXCO этого года, который пройдет в Кёльне 18 – 19 сентября, — «Prompting the Future». Под этой темой ведущая европейская выставка в области цифрового маркетинга и технологий демонстрирует огромный потенциал цифровых технологий в маркетинге и коммуникациях.
Официальный сайт: https://dmexco.com/