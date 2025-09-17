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Digital Marketing Expo & Conference – DMEXCO 2025

Дата начала: 17 сентября 2025 г. в 07:00 CET  • Дата окончания: 18 сентября 2025 г. в 15:00 CET
Место встречи: Koelnemesse, Кёльн, Германия  •  Встреть нас: На событии
Событие в индустрии

DMEXCO — это про креативное использование новых технологий.

Девиз DMEXCO этого года, который пройдет в Кёльне 18 – 19 сентября, — «Prompting the Future». Под этой темой ведущая европейская выставка в области цифрового маркетинга и технологий демонстрирует огромный потенциал цифровых технологий в маркетинге и коммуникациях.

Официальный сайт: https://dmexco.com/

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Digital Marketing Expo & Conference – DMEXCO 2025

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