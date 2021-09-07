Digital Marketing Expo & Conference – DMEXCO 2021

DMEXCO 2021 состоится в гибридном формате: на месте в Кельне и онлайн.

DMEXCO – это место встречи и сообщество ключевых игроков в диджитал индустрии, маркетинге и инновациях. Это масштабное событие объединяет лидеров отрасли, профессионалов в сфере маркетинга и СМИ, а также лидеров рынка AdTech.

DMEXCO, известная во всем мире, предоставляет целую экосистему с семинарами, панельными дискуссиями и выставками, определяя будущее digital-экономики.

DMEXCO ежегодно собирает в Кельне 41 000 посетителей, свыше 1 000 участников выставки, и более 550 спикеров со всего мира, задавая тем самым стандарт мероприятия, где лучшие бизнес-умы могут узнать что-то новое, вдохновиться, завести знакомства и превратить идеи в действия.

DMEXCO — место, где «завтра» digital-бизнеса наступает сегодня.

Сайт конференции: https://dmexco.com/