Digital Marketing Expo & Conference – DMEXCO 2021
DMEXCO 2021 состоится в гибридном формате: на месте в Кельне и онлайн.
DMEXCO – это место встречи и сообщество ключевых игроков в диджитал индустрии, маркетинге и инновациях. Это масштабное событие объединяет лидеров отрасли, профессионалов в сфере маркетинга и СМИ, а также лидеров рынка AdTech.
DMEXCO, известная во всем мире, предоставляет целую экосистему с семинарами, панельными дискуссиями и выставками, определяя будущее digital-экономики.
DMEXCO ежегодно собирает в Кельне 41 000 посетителей, свыше 1 000 участников выставки, и более 550 спикеров со всего мира, задавая тем самым стандарт мероприятия, где лучшие бизнес-умы могут узнать что-то новое, вдохновиться, завести знакомства и превратить идеи в действия.
DMEXCO — место, где «завтра» digital-бизнеса наступает сегодня.
Сайт конференции: https://dmexco.com/