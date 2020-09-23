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Digital Marketing Expo & Conference – DMEXCO 2020

Дата начала: 23 сентября 2020 г. в 09:00 CET  • Дата окончания: 24 сентября 2020 г. в 18:00 CET
Место встречи: Пройдет в онлайн-формате  •  Встреть нас: https://social.mgid.com/EW0oUwQ6
Событие в индустрии

Dmexco 2020 пройдет в онлайн-формате.

Наслаждайтесь нетворкингом и обменом бизнес-идеями де бы вы ни находились: дома, в офисе или в дороге. Погрузитесь в мир DMEXCO @home и выведите свой бизнес на новый уровень!

DMEXCO – это место встречи и сообщество ключевых игроков в мире digital-бизнеса, маркетинга и инноваций. Мы собираем лидеров отрасли, профессионалов в маркетинге и медиа, а также пионеров в технологиях, которые задают тон в digital-мире.

DMEXCO, известная во всем мире, предоставляет целую экосистему с семинарами, панельными дискуссиями и выставками, определяя будущее digital-экономики. DMEXCO ежегодно собирает в Кельне 41 000 посетителей, около 1 000 участников выставки, и более 550 спикеров со всего мира, задавая тем самым стандарт мероприятия, где лучшие бизнес-умы могут узнать что-то новое, вдохновиться, завести знакомства и превратить идеи в действия. DMEXCO — место, где «завтра» digital-бизнеса наступает сегодня.

Сайт конференции: https://dmexco.com/

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Digital Marketing Expo & Conference – DMEXCO 2020

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