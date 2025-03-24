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Digiday Publishing Summit 2025

Дата начала: 24 марта 2025 г. в 08:00 MT  • Дата окончания: 26 марта 2025 г. в 17:00 MT
Место встречи: Grand Hyatt Vail, Колорадо, США  •  Встреть нас: на событии
Событие в индустрии

От адаптации к будущему без cookie-файлов и определения эффективных стратегий с новыми идентификаторами до реагирования на растущее влияние генеративного AI на закупку рекламы – издатели сталкиваются с серьезными вызовами в 2025 году. На Digiday Publishing Summit, который пройдет 24-26 марта в Вейле, штат Колорадо, мы разберем эти вопросы в деталях. Присоединяйтесь к влиятельным медиаменеджерам, чтобы найти решения и стратегии для успешной работы в постоянно меняющейся среде.

Не упустите возможность получить ценные инсайты и установить полезные связи с лидерами отрасли.

Официальный сайт: https://digiday.com/events/digiday-publishing-summit-march-2025/

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Digiday Publishing Summit 2025

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