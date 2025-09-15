Регистрация

Digiday Publishing Summit 2025

Дата начала: 15 сентября 2025 г. в 07:00 EDT • Дата окончания: 17 сентября 2025 г. в 15:00 EDT
Место встречи: The Ritz-Carlton South Beach, Майами, Флорида  •  Встреть нас: На событии
Событие в индустрии

Digiday Publishing Summit посвящён тому, как искусственный интеллект меняет медиаиндустрию – от рекламных продаж и подписок до стратегий трафика и лицензионных соглашений. Ведущие издатели и технологические лидеры поделятся тем, как они адаптируются к будущему, управляемому ИИ. MGID будет на саммите – давайте встретимся!

Подробнее: https://digiday.com/events/digiday-publishing-summit-sep-25/?source=display&utm-source=display#event-tickets-pricing

Забронировать встречу на

Digiday Publishing Summit 2025

Имя
Фамилия — Необязательное
Компания — Необязательное
Email
Website URL — Необязательное
Номер телефона — Необязательное
*Все поля обязательны для заполнения, если они не помечены как "Необязательные".

Нативная кампания за несколько минут

С платформой MGID вы получаете доступ к 32000+ паблишеров и 185+ миллиардов показов в месяц

Стать рекламодателем
Стать паблишером
Все события