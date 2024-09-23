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Digiday Publishing Summit 2024

Дата начала: 23 сентября 2024 г. в 06:00 EST  • Дата окончания: 25 сентября 2024 г. в 16:00 EST
Место встречи: The Ritz-Carlton Key Biscayne, Майами, Флорида  •  Встреть нас: на событии
Событие в индустрии

В сентябре Digiday Publishing Summit соберет влиятельную группу ключевый лидеров сферы для глубокого погружения в самые важные темы отрасли.

На саммите будут рассмотрены вопросы, определяющие будущее: создание успешных моделей подписки, использование ИИ для более эффективных прямых продаж, раскрытие потенциала ваших собственных данных для целевой рекламы. Вы также получите представление о плюсах и минусах лицензионных соглашений издателей на ИИ.

Официальный веб-сайт: https://digiday.com/events/digiday-publishing-summit-sep-24/?source=display&utm-source=display

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Digiday Publishing Summit 2024

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