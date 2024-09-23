Digiday Publishing Summit 2024

В сентябре Digiday Publishing Summit соберет влиятельную группу ключевый лидеров сферы для глубокого погружения в самые важные темы отрасли.

На саммите будут рассмотрены вопросы, определяющие будущее: создание успешных моделей подписки, использование ИИ для более эффективных прямых продаж, раскрытие потенциала ваших собственных данных для целевой рекламы. Вы также получите представление о плюсах и минусах лицензионных соглашений издателей на ИИ.

Официальный веб-сайт: https://digiday.com/events/digiday-publishing-summit-sep-24/?source=display&utm-source=display