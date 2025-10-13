Brand 100 Mexico 2025
Дата начала: 13 октября 2025 г. в 06:00 EDT • Дата окончания: 16 октября 2025 г. в 15:00 EDT
Место встречи: Отель Hilton Resort, Канкун, Мексика • Встреть нас: на событии
Событие в индустрии
Brand100 México — это эксклюзивное мероприятие, созданное для установления контактов между ведущими рекламодателями и медиа-профессионалами Мексики. Оно пройдет с 13 по 16 октября 2025 года в курортном отеле Hilton в Канкуне и предлагает уникальную платформу для укрепления связей и развития бизнес-возможностей.
Официальный сайт: https://brand100events.com/mexico/