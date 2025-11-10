Brand 100 LATAM 2025

Brand100 Latam — это эксклюзивное мероприятие, созданное для установления связей между крупными рекламодателями и медиа-профессионалами по всей Латинской Америке. Оно пройдет с 10 по 13 ноября 2025 года в отеле Grand Hyatt в Рио-де-Жанейро и предлагает уникальную платформу для развития отношений, заключения сделок и укрепления партнерств между лидерами отрасли.

Официальный сайт: https://brand100events.com/latam/