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Brand 100 LATAM 2025

Дата начала: 10 ноября 2025 г. в 07:00 BRT  • Дата окончания: 13 ноября 2025 г. в 16:00 BRT
Место встречи: Отель Grand Hyatt, Рио-де-Жанейро, Бразилия  •  Встреть нас: на событии
Событие в индустрии

Brand100 Latam — это эксклюзивное мероприятие, созданное для установления связей между крупными рекламодателями и медиа-профессионалами по всей Латинской Америке. Оно пройдет с 10 по 13 ноября 2025 года в отеле Grand Hyatt в Рио-де-Жанейро и предлагает уникальную платформу для развития отношений, заключения сделок и укрепления партнерств между лидерами отрасли.

Официальный сайт: https://brand100events.com/latam/

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Brand 100 LATAM 2025

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