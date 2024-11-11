Brand100 Latam 2024
Дата начала: 11 ноября 2024 г. в 08:00 EST • Дата окончания: 14 ноября 2024 г. в 16:00 EST
Место встречи: Intercontinental Hotel Miami, Флорида • Встреть нас: to be added
Событие в индустрии
В 2024 году Brand100 Latam проведет эксклюзивное мероприятие, специально разработанное для ведущих профессионалов в области рекламы и медиабайеров по всей Латинской Америке. Предлагаем вместе исследовать новейшие тенденции в индустрии и строить стратегические партнерства.
Официальный сайт: https://brand100events.com/latam/#